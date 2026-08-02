Живописные мастер-классы и лекции — чем заняться в Японском саду Краснодара в первой декаде августа

Августовская афиша в Японском саду парка «Краснодар» выглядит весьма насыщенной — разнообразные культурные мероприятия будут проходить там в первых числах месяца почти каждый день.

В воскресенье, 2 августа, в 15:00 состоится лекция о японской храмовой скульптуре (12+).

По два живописных мастер-класса (14+) намечено на 5 и 6 августа. Начинаться они будут в 14:00 и 17:00.

7 августа в 19:00 на сцене театра Но выступит проект Galry (14+) — скрипачка Елена Галицына и звукорежиссер краснодарского Театра драмы Керим Хабибулин исполнят музыку, вдохновленную фольклорными традициями Китая, Японии, Ирландии, Индии и арабских стран.

8 и 9 августа искусствовед Наталья Бакина прочитает цикл лекций — по четыре в день. В субботу темами обсуждения станут летние символы в японском искусстве (начало в 11:00), эволюция восприятия женской красоты японцами (13:00), японская эстетика (15:30) и эпатаж в японской культуре (17:30). В воскресенье лектор расскажет о японских принципах организации пространства (11:00), современном японском дизайне (13:00), модернистских кимоно (15:30) и «золотом фонде» японской живописи (17:30). Возрастное ограничение всех лекций — 12+.

Подробности мероприятий уточняйте у организаторов.