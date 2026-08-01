Неделя праздника, 195 невест и парад гидроциклов. Как пройдет День города в Геленджике
В августе Геленджик отметит 195 лет со дня основания. Собрали программу праздничной недели (0+)
21 июля пресс-служба мэрии Геленджика анонсировала на август праздничную программу мероприятий в честь 195-летия со дня основания курорта. В этом году гуляния продлятся неделю — с 17 по 23 августа.
Главные мероприятия пройдут 22 августа. В этот день состоится парад гидроциклов с флагами города, а на Центральной площади 195 невест развернут большой флаг курорта. Вечером жителей и туристов ждут праздничный концерт и бал Ренессанса. В течение дня также пройдут историческая программа, выставки, мастер-классы и гастрономические площадки.
Программа по дням
17 августа — «Геленджик литературный»:
- литературные чтения у землянок штаба 18-й армии;
- литературная гостиная в Доме-музее Короленко;
- фестиваль «Южные зори» на площади имени Лермонтова.
18 августа — «Геленджик молодежный» и «Геленджик объединяет народы»:
- программа на набережной в районе «Садов морей» и Лермонтовской площади;
- турнир по волейболу на пляже «Спортивный»;
- фольклорный концерт на площади имени Лермонтова.
19 августа — «Геленджик модный»:
- конкурс шляп;
- показ мод от местных дизайнеров на площади имени Лермонтова.
Где отдыхать в Геленджике:
20 августа — «Геленджик детям»:
- кукольный спектакль, интерактивная программа и мастер-классы на детской площадке «Золотая рыбка»;
- концерт на площади имени Лермонтова.
21 августа — «Геленджик спортивный»:
- турнир по пляжному волейболу на пляже 2К26;
- турнир по рукоходу на набережной в районе улицы Красивой;
- мастер-классы и выступления по прыжкам на батуте и спортивной акробатике на площади имени Лермонтова.
Помимо этого, с 17 по 23 августа на набережной от музея до площади имени Лермонтова будет работать выставка-ярмарка ремесленников.
Как писали Юга.ру, с 3 по 13 сентября в Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны».