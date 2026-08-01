Неделя праздника, 195 невест и парад гидроциклов. Как пройдет День города в Геленджике

21 июля пресс-служба мэрии Геленджика анонсировала на август праздничную программу мероприятий в честь 195-летия со дня основания курорта. В этом году гуляния продлятся неделю — с 17 по 23 августа.



Главные мероприятия пройдут 22 августа. В этот день состоится парад гидроциклов с флагами города, а на Центральной площади 195 невест развернут большой флаг курорта. Вечером жителей и туристов ждут праздничный концерт и бал Ренессанса. В течение дня также пройдут историческая программа, выставки, мастер-классы и гастрономические площадки.

Программа по дням

17 августа — «Геленджик литературный»:

литературные чтения у землянок штаба 18-й армии;

литературная гостиная в Доме-музее Короленко;

фестиваль «Южные зори» на площади имени Лермонтова.

18 августа — «Геленджик молодежный» и «Геленджик объединяет народы»:

программа на набережной в районе «Садов морей» и Лермонтовской площади;

турнир по волейболу на пляже «Спортивный»;

фольклорный концерт на площади имени Лермонтова.

19 августа — «Геленджик модный»: