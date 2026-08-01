Неделя праздника, 195 невест и парад гидроциклов. Как пройдет День города в Геленджике

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В августе Геленджик отметит 195 лет со дня основания. Собрали программу праздничной недели (0+)

21 июля пресс-служба мэрии Геленджика анонсировала на август праздничную программу мероприятий в честь 195-летия со дня основания курорта. В этом году гуляния продлятся неделю — с 17 по 23 августа.

Главные мероприятия пройдут 22 августа. В этот день состоится парад гидроциклов с флагами города, а на Центральной площади 195 невест развернут большой флаг курорта. Вечером жителей и туристов ждут праздничный концерт и бал Ренессанса. В течение дня также пройдут историческая программа, выставки, мастер-классы и гастрономические площадки.

Программа по дням

17 августа — «Геленджик литературный»:

  • литературные чтения у землянок штаба 18-й армии;
  • литературная гостиная в Доме-музее Короленко;
  • фестиваль «Южные зори» на площади имени Лермонтова.

18 августа — «Геленджик молодежный» и «Геленджик объединяет народы»:

  • программа на набережной в районе «Садов морей» и Лермонтовской площади;
  • турнир по волейболу на пляже «Спортивный»;
  • фольклорный концерт на площади имени Лермонтова.

19 августа — «Геленджик модный»:

  • конкурс шляп;
  • показ мод от местных дизайнеров на площади имени Лермонтова.

Где отдыхать в Геленджике:

20 августа — «Геленджик детям»:

  • кукольный спектакль, интерактивная программа и мастер-классы на детской площадке «Золотая рыбка»;
  • концерт на площади имени Лермонтова.

21 августа — «Геленджик спортивный»:

  • турнир по пляжному волейболу на пляже 2К26;
  • турнир по рукоходу на набережной в районе улицы Красивой;
  • мастер-классы и выступления по прыжкам на батуте и спортивной акробатике на площади имени Лермонтова.

Помимо этого, с 17 по 23 августа на набережной от музея до площади имени Лермонтова будет работать выставка-ярмарка ремесленников.

Как писали Юга.ру, с 3 по 13 сентября в Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны».

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