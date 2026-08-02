Беспилотники потопили в Черном море корабль «Росатома»

В ночь на 1 августа в Черном море затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, которая, в свою очередь, входит в структуру корпорации «Росатом» — о происшествии сообщило издание «Страна Росатом».

Утверждается, что теплоход был атакован «двумя дронами ВСУ» в 130 милях (около 209 км) от Новороссийска. На сигнал бедствия откликнулось камерунское судно Delphinus и подняло себе на борт 16 из 17 членов экипажа «Янины». Семнадцатого вскоре нашла морская авиация Черноморского флота. Состояние всех членов экипажа в сообщении оценили, как «удовлетворительное».

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», — прокомментировал случившееся глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Как писали Юга.ру, ранее на этой неделе было опубликовано снятое на одном из морских пляжей Краснодарского края видео, героини которого разводят костер, используя обломки беспилотника.