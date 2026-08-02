На Тамани обнаружили шесть черепов древних слонов

После трех лет паузы возобновились раскопки археолого-палеонтологического памятника «Богатыри/Синяя Балка» на полуострове Тамань — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

Локация «Богатыри/Синяя Балка» считается уникальной, поскольку здесь находят как орудия труда эпохи раннего палеолита (1,2-1,4 миллиона лет назад здесь жил Homo ergaster — «человек работающий»), так и останки ископаемых животных (прежде всего, таманского слона и носорога-эласмотерия).

При этом, по мнению палеонтолога Вадима Титова из ЮНЦ РАН, «через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», поскольку «местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии».

В ходе июльской экспедиции 2026 года самой крупной находкой стали крупные фрагменты черепов шести особей таманского слона. Их, как и другие найденные материалы, отправят на реставрацию и хранение в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.