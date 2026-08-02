В Геленджике обломки БПЛА упали на магазин
Днем 2 августа в Геленджике обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата
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Фрагменты БПЛА упали днем 2 августа рядом с одним из магазинов в Геленджике — об этом сообщил в своем телеграм-канале Краснодарский краевой оперштаб.
Вследствие падения получило повреждения остекление здания.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — пишет оперштаб.
Других подробностей случившегося не сообщается.
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