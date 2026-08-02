В Геленджике обломки БПЛА упали на магазин

Краснодарский край

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  • Беспилотник © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    Беспилотник © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Днем 2 августа в Геленджике обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата

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Фрагменты БПЛА упали днем 2 августа рядом с одним из магазинов в Геленджике — об этом сообщил в своем телеграм-канале Краснодарский краевой оперштаб.

Вследствие падения получило повреждения остекление здания.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — пишет оперштаб.

Других подробностей случившегося не сообщается.

Как писали Юга.ру, днем ранее, 1 августа, беспилотники потопили в Черном море контейнеровоз корпорации «Росатом».

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В Геленджике обломки БПЛА упали на магазин
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