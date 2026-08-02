В Геленджике обломки БПЛА упали на магазин

Фрагменты БПЛА упали днем 2 августа рядом с одним из магазинов в Геленджике — об этом сообщил в своем телеграм-канале Краснодарский краевой оперштаб.

Вследствие падения получило повреждения остекление здания.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — пишет оперштаб.

Других подробностей случившегося не сообщается.