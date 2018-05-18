Еще два бывших сотрудника Х5 Retail Group заняли руководящие должности в «Магните»

В ретейлере «Магнит» назначили операционного директора и директора по персоналу

Заместителем исполнительного директора (операционным) стал Артем Смоленский. Он будет курировать операционное управление всеми форматами торговых точек. В компании создали дирекцию по персоналу и административному управлению, которую возглавила Татьяна Князева. В ее ведении будут направления, связанные с управлением персоналом: организационное развитие, подбор, обучение персонала, систему мотивации, корпоративную культуру и внутренние коммуникации.

«Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для покупателей и понимаем, что во многом он зависит от наших сотрудников. Поэтому было принято решение усилить сразу два направления — управление форматами и HR-блок. Мы приветствуем присоединение Артема и Татьяны к нашей команде. Они обладают необходимыми профессиональными навыками и знаниями, что поспособствует повышению эффективности работы компании», — заявил гендиректор компании Хачатур Помбухчан.

Смоленский работал в «Дикси» главой департамента продаж, руководил нижегородской FMCG-сетью «Райцентр». С 2011 года по 2014 он был управляющим партнером ГК «Норетек». С февраля 2014 по май 2018 года занимал разные руководящие посты в операционном управлении торговой сети «Пятерочка» (принадлежит Х5).

Князева с 2014 по 2017 год была директором по управлению персоналом сети «Пятерочка», сообщает «Интерфакс».