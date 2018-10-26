В Сочи восстанавливают автомобильное движение и подачу воды в пострадавших от дождей районах

Во всех районах Сочи, пострадавших от ливней 24 октября, устраняют последствия стихии

В Лазаревском районе удалось восстановить автомобильное сообщение с трех до пяти горных аулов. Специалисты восстанавливают поврежденные участки дорог, ведущих в аулы Хаджико и Наджиго. Во всех районах возобновили подачу воды, кроме Нижней Хобзы — там водопроводная труба проходила по реке, и из-за высокого уровня воды к ней было трудно подобраться.

На федеральной трассе в районе Макопсе, где стихия разрушила часть автодорожного моста, продолжаются дорожные работы. Работники заявляют, что движение восстановят к 27 октября.

В Хостинском районе предоставляют коммунальные услуги в полном объеме. Работники приводят в порядок помещения первого этажа городской больницы №3, а также поликлиники на улице 50 лет СССР.

В результате ливней на улице Звездной и Сухумском шоссе образовалось два оползневых участках. Власти Сочи составили соответствующие акты. В администрацию Краснодарского края направят информацию по участкам для того, чтобы их включили в список пострадавших территорий, нуждающихся в финансировании восстановительных работ.

В Адлерском районе расчистили все проселочные дороги кроме той, что ведет в село Ермоловка. Там специалисты будут работать в течение дня. Автомобили могут ездить в этом направлении. Бригады Россетей устраняют обрывы проводов, собираются расчищать от ила подтопленные улицы: Гастелло, Банановую, Костромскую и Ивановскую.

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В Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах с утра продолжатся подворовые обходы для оценки нанесенного ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни, оказались подтопленными 30 населенных пунктов. В Сочи паводок разрушил часть федеральной трассы, отрезал автомобильное сообщение с селом Наджиго. 25 октября на курорте ввели режим ЧС.