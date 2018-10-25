Мэрия Сочи: Запасов продовольствия и топлива хватит до восстановления транспортного сообщения
В мэрии Сочи 25 октября сообщили, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет
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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Совещание под председательством мэра Анатолия Пахомова провели 25 октября.
«Никаких проблем с обеспечением города всем необходимым нет, и не имеется повода для того, чтобы население создавало ажиотаж в магазинах. С раннего утра ведется мониторинг предприятий оптовой торговли», — сообщили на заседании.
По данным администрации, запасов бакалеи имеется на 7-14 дней, продуктов долгосрочного хранения — на 7-10 дней, сыров и колбасных изделий — на 7 дней, масло-жировой продукции — 5-7 дней. Уточняется, что сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырех дней.
Начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев сообщил порталу Юга.ру, что запасов горюче-смазочных материалов достаточно.
«Запасов ГСМ достаточно, пока федералы обеспечат проезд по дороге! Проблем не будет», — сказал он.
По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру добавили, что в среднем по городу за ночь выпало около 76 мм осадков. Гидродатчики, свидетельствующие о резком подъеме воды, сработали на 21 реке. Остаются подтопленными 76 дворов.
«Сейчас отключено 20 трансформаторных подстанций — в основном, в Лазаревском районе. Из-за повреждения трубы отрезаны от газоснабжения 320 домов в поселке Волковка. В пунктах временного содержания находятся десять человек. Всю ночь работал оперативный штаб. Человеческих жертв и тяжелых последствий на территории Сочи удалось избежать», — добавили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.
В районе поселка Макопсе оказался поврежденным мост. На трассу сошли сели в поселках Аше и Советквадже. Из-за стихии задержали более 15 поездов, следующих в Адлер.
В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Краснодарском крае. Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.
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