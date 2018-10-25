В Сочи из-за непогоды ввели режим ЧС

Краснодарский край

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации

В документе отмечается, что в результате обильных дождей 24-25 октября в Сочи подтопило частные домовладения, объекты социальной инфраструктуры, размыло дороги, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

Режим ЧС в Сочи вводится с 24 октября и до особого распоряжения.

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Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах, где ранее также ввели режим ЧС.

Трасса Туапсе — Сочи закрыта до 27 октября. В районе поселка Макопсе повредился мост. На трассу сошли сели в поселках Аше и Советквадже. Из-за стихии задержали более 30 поездов. В ряде школ и детсадов курорта отменили занятия.

В результате стихии всего в крае погибли два человека, еще трое пострадали. В мэрии Сочи сообщили, что человеческих жертв и тяжелых последствий на территории курорта удалось избежать. Также власти заявили, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет.

Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.

Погода Сочи Стихийные бедствия

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