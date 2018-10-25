На Кубани число подтопленных населенных пунктов достигло 30

В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопленными оказались 30 населенных пунктов

По данным на 25 октября, в Туапсинском районе подтоплено более 1,2 тыс. домов. Всего эвакуировали около 120 жителей. Для них организовали горячее питание. В районе реки Цыпка планируют приступить к ремонту поврежденного автодорожного моста.

В Туапсе рабочие восстанавливают водоснабжение, проводят подворные обходы для оценки ущерба. Губернатор края Вениамин Кондратьев намерен встретиться с местными жителями.

В Апшеронском районе пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженск. В зоне подтопления остаются 900 домов. В них живут около 3 тыс. человек. Почти 300 из них разместили в санатории, школе и детском саду в Хадыженске.

В Адлерском и Лазаревском районах Сочи есть локальные подтопления частных домов. Планируется, что с утра комиссии начнут подворовые обходы, чтобы оценить ущерб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.