На Кубани число подтопленных населенных пунктов достигло 30
В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопленными оказались 30 населенных пунктов
По данным на 25 октября, в Туапсинском районе подтоплено более 1,2 тыс. домов. Всего эвакуировали около 120 жителей. Для них организовали горячее питание. В районе реки Цыпка планируют приступить к ремонту поврежденного автодорожного моста.
В Туапсе рабочие восстанавливают водоснабжение, проводят подворные обходы для оценки ущерба. Губернатор края Вениамин Кондратьев намерен встретиться с местными жителями.
В Апшеронском районе пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженск. В зоне подтопления остаются 900 домов. В них живут около 3 тыс. человек. Почти 300 из них разместили в санатории, школе и детском саду в Хадыженске.
В Адлерском и Лазаревском районах Сочи есть локальные подтопления частных домов. Планируется, что с утра комиссии начнут подворовые обходы, чтобы оценить ущерб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС.
В районе населенного пункта Макопсе стихия повредила мост — разрушила дорожное полотно и размыла одна из опор. Также на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.
В результате паводка на Кубани погибли два человека, еще трое пострадали.
По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных.
В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, людей эвакуировали
Дожди продлятся до выходных
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