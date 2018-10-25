На Кубани число подтопленных населенных пунктов достигло 30

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопленными оказались 30 населенных пунктов

По данным на 25 октября, в Туапсинском районе подтоплено более 1,2 тыс. домов. Всего эвакуировали около 120 жителей. Для них организовали горячее питание. В районе реки Цыпка планируют приступить к ремонту поврежденного автодорожного моста.

В Туапсе рабочие восстанавливают водоснабжение, проводят подворные обходы для оценки ущерба. Губернатор края Вениамин Кондратьев намерен встретиться с местными жителями.

В Апшеронском районе пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженск. В зоне подтопления остаются 900 домов. В них живут около 3 тыс. человек. Почти 300 из них разместили в санатории, школе и детском саду в Хадыженске.

В Адлерском и Лазаревском районах Сочи есть локальные подтопления частных домов. Планируется, что с утра комиссии начнут подворовые обходы, чтобы оценить ущерб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС.

В районе населенного пункта Макопсе стихия повредила мост — разрушила дорожное полотно и размыла одна из опор. Также на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.

В результате паводка на Кубани погибли два человека, еще трое пострадали.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. 

Апшеронский район Погода Сочи Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Апшеронске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Ростовской области женщина морила голодом и избивала 11-летнего сына
В Ставрополе парень задушил свою девушку, закопал ее тело в подвале и залил бетоном
В Адыгее опасаются ухудшения паводковой ситуации
На Кубани число подтопленных населенных пунктов достигло 30
Восстановление движения на трассе Джубга — Сочи может занять до двух суток

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале