В Ингушетии построят экологический центр и приют для животных

Летом 2024 года в Ингушетии начнут строить приют для бездомных животных с экологическим центром. Объекты планируют построить в городе Сунжа

Летом 2024 года в Ингушетии планируют начать строительство приюта для бездомных животных с экологическим центром в городе Сунжа, сообщает «Интерфакс». В экоцентре власти также хотят открыть лекторий для школьников.

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«Мы хотим сделать не просто приют для бездомных животных, а целый комплекс с экологическим центром, предусмотрели лекторий, куда будут приходить школьники, посещать лекции, просвещаться», — добавили в муниципалитете.

На проект город выделил 3,5 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы построить площадку, заасфальтировать дорогу и подвести коммуникации. Для дальнейших работ власти намерены привлечь инвестора.