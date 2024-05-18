В Ингушетии построят экологический центр и приют для животных

Ингушетия

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  • Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Собака © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Летом 2024 года в Ингушетии начнут строить приют для бездомных животных с экологическим центром. Объекты планируют построить в городе Сунжа

Летом 2024 года в Ингушетии планируют начать строительство приюта для бездомных животных с экологическим центром в городе Сунжа, сообщает «Интерфакс». В экоцентре власти также хотят открыть лекторий для школьников.

«Кошкин дом» и загон для коров:

«Мы хотим сделать не просто приют для бездомных животных, а целый комплекс с экологическим центром, предусмотрели лекторий, куда будут приходить школьники, посещать лекции, просвещаться», — добавили в муниципалитете.

На проект город выделил 3,5 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы построить площадку, заасфальтировать дорогу и подвести коммуникации. Для дальнейших работ власти намерены привлечь инвестора.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье откроют три приюта для бездомных животных.

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