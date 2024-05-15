Море люпинов, рододендроны и шалфей: как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
К концу весны самые эффектные цветения сосредоточились в восточной части Японского сада — вдоль правой стороны от входа.
Внутренний двор коридоров Цубо-нива покрылся тысячами цветных «свечей» — второй год подряд здесь цветут люпины. В лучах контрового закатного света холмы выглядят особенно волшебными, потому самые впечатлительные спешат к ним прямо по «причесанной» песочной насыпи. Голос из колонок вежливо объясняет, что ходить здесь, как и в других локациях сада, стоит только по дорожке из больших камней.
Если смотреть на карту Японского сада, дворик с люпинами будет в ее верхнем правом углу. Цветение продлится примерно до конца недели — кое-где на стеблях виднеются нераспустившиеся цветы.
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:
Каменные берега ручья у театра Но раскрасили сиреневые облака рододендронов с пятнами желтых ирисов.
Россыпи розовых и белых рододендронов встречаются во многих местах сада, так что искать их специально не придется.
В розовый окрасился сад с топиариями (фигурно подстриженными деревьями) на заднем дворе кофейни «Киссатен».
В теплую погоду здесь можно перекусить за столиком на улице. В этом году посадочных мест на террасе стало больше.
Как зайти в Японский сад с помощью сертификата в кофейню «Киссатен»:
В разных уголках сада разрослись лужайки шалфея — они не захватывают дух масштабом, как на террасах парка «Краснодар», а лишь аккуратными акцентами раскрашивают зелень.
Встретить шалфей можно у ресторана «Рётэй», на берегах большого озера Оикэ, в сухом пруду, на пути к большому водопаду Отаки и в других локациях.
В начале весны в Японском саду цвели магнолии и сакура, а в местных заведениях проходил тематический фестиваль. Вот как это было.
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