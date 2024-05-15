Море люпинов, рододендроны и шалфей: как цветет Японский сад в Краснодаре в мае

К концу весны самые эффектные цветения сосредоточились в восточной части Японского сада — вдоль правой стороны от входа.

Внутренний двор коридоров Цубо-нива покрылся тысячами цветных «свечей» — второй год подряд здесь цветут люпины. В лучах контрового закатного света холмы выглядят особенно волшебными, потому самые впечатлительные спешат к ним прямо по «причесанной» песочной насыпи. Голос из колонок вежливо объясняет, что ходить здесь, как и в других локациях сада, стоит только по дорожке из больших камней.

Если смотреть на карту Японского сада, дворик с люпинами будет в ее верхнем правом углу. Цветение продлится примерно до конца недели — кое-где на стеблях виднеются нераспустившиеся цветы.

Люпины в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Люпины в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: 4 легальных способа

Каменные берега ручья у театра Но раскрасили сиреневые облака рододендронов с пятнами желтых ирисов. Россыпи розовых и белых рододендронов встречаются во многих местах сада, так что искать их специально не придется.

Весна в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В розовый окрасился сад с топиариями (фигурно подстриженными деревьями) на заднем дворе кофейни «Киссатен». В теплую погоду здесь можно перекусить за столиком на улице. В этом году посадочных мест на террасе стало больше.

Кофейня «Киссатен» и сад с топиариями © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофейня «Киссатен» и сад с топиариями © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как зайти в Японский сад с помощью сертификата в кофейню «Киссатен»: инструкция

В разных уголках сада разрослись лужайки шалфея — они не захватывают дух масштабом, как на террасах парка «Краснодар», а лишь аккуратными акцентами раскрашивают зелень. Встретить шалфей можно у ресторана «Рётэй», на берегах большого озера Оикэ, в сухом пруду, на пути к большому водопаду Отаки и в других локациях.