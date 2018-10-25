Спасатели эвакуируют жителей Туапсинского и Апшеронского районов

Краснодарский край

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В пострадавших от наводнения районах Кубани 25 октября работают 109 спасателей

В Хадыженске работают 32 человека в четырех отрядах «Кубань-Спас», местных жителей эвакуируют. Ночью люди отказывались покидать дома, однако к утру уровень воды достиг двух метров. Эвакуируют детей, инвалидов, пожилых. Их снимают с крыш домов и перевозят на катамаранах. 

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Ночью 24 октября из станицы Куринской и поселка Станционного Апшеронского района эвакуировали 76 человек, из них шесть детей. Жительницу поселка с переохлаждением доставили в больницу.

В Туапсинском районе работает пять отрядов «Кубань-Спас» численностью 77 человек. Спасатели эвакуировали пятерых жителей, остальные отказались покидать свои дома, вода находится в русле реки. В село Цыпка доставляют хлеб и воду, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».

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Как писали Юга.ру, 24 октября на Кубани прошли сильные ливни, подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. 

Из-за паводка в Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. 

Апшеронский район Кубань-СПАС Погода Стихийные бедствия Туапсинский район

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