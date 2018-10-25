Пострадавшие от стихии на Кубани получат от 10 до 100 тыс. рублей компенсации
Жители пострадавших от паводка населенных пунктов Краснодарского края получат единовременные выплаты
Размеры компенсаций глава региона Вениамин Кондратьев озвучил на заседании краевой комиссии по ликвидации ЧС.
Он напомнил, что 1 млрд рублей на выплату компенсаций уже зарезервирован в бюджете.
«Все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, из-за циклона за 12 часов 24-25 октября в регионе выпало 229 мм осадков. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи, где проживают более 5 тыс. человек.
Для того, чтобы пострадавшие оперативнее получили помощь, власти планируют значительно увеличить число комиссий, проводящих подворовые обходы.
К ликвидации последствий происшествия привлечены около 1,5 тыс. человек и 330 единиц техники. В крае действует режим ЧС.
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