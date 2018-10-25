Пострадавшие от стихии на Кубани получат от 10 до 100 тыс. рублей компенсации

Краснодарский край

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Жители пострадавших от паводка населенных пунктов Краснодарского края получат единовременные выплаты

Размеры компенсаций глава региона Вениамин Кондратьев озвучил на заседании краевой комиссии по ликвидации ЧС.

Он напомнил, что 1 млрд рублей на выплату компенсаций уже зарезервирован в бюджете.

«Все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, из-за циклона за 12 часов 24-25 октября в регионе выпало 229 мм осадков. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи, где проживают более 5 тыс. человек.

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Для того, чтобы пострадавшие оперативнее получили помощь, власти планируют значительно увеличить число комиссий, проводящих подворовые обходы.

К ликвидации последствий происшествия привлечены около 1,5 тыс. человек и 330 единиц техники. В крае действует режим ЧС. 

Апшеронский район Погода Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район

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