Дорогу к аулу Наджиго в Сочи смыло, там остаются 176 человек

В Лазаревском районе Сочи возле аула Наджиго подтоплена дорога после ливней 24 октября

На участке 300 метров размыло дорогу от федеральной трассы к аулу. Спасатели сочинского отряда «Кубань-Спас» осмотрели подтопленную территорию.

В Наджиго находятся 176 человек, 35 из них — дети. Света и связи в населенном пункте сейчас нет. Жители от эвакуации отказались. Специалисты ведут восстановительные работы, решается вопрос о поставке питания, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».

Напомним, участок трассы Джубга — Сочи в районе реки Макопсе был поврежден из-за паводка. Власти Сочи рассказали, что ремонту мешает высокий уровень воды. Дорога будет закрыта для движения двое суток.