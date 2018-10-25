Дорогу к аулу Наджиго в Сочи смыло, там остаются 176 человек
В Лазаревском районе Сочи возле аула Наджиго подтоплена дорога после ливней 24 октября
На участке 300 метров размыло дорогу от федеральной трассы к аулу. Спасатели сочинского отряда «Кубань-Спас» осмотрели подтопленную территорию.
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В Наджиго находятся 176 человек, 35 из них — дети. Света и связи в населенном пункте сейчас нет. Жители от эвакуации отказались. Специалисты ведут восстановительные работы, решается вопрос о поставке питания, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».
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Напомним, участок трассы Джубга — Сочи в районе реки Макопсе был поврежден из-за паводка. Власти Сочи рассказали, что ремонту мешает высокий уровень воды. Дорога будет закрыта для движения двое суток.
Как писали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошел сильный ливень, 30 населенных пунктов оказались подтопленными. Из Апшеронского и Туапсинского районов спасатели эвакуируют местных жителей.
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