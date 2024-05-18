Провал грунта: в Краснодаре на улице Московской трамваи не будут ходить четыре дня

Краснодарский край

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  • Ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Ремонт трамвайных путей на Дмитриевской дамбе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре движение пяти трамваев на улице Московской будет закрыто до 22 мая. Причина — срочный ремонт из-за провала грунта

Департамент транспорта Краснодара утром 18 мая сообщил, что на улице Московской временно приостановили движение трамваев. Причиной стал срочный ремонт из-за провала грунта на перекрестке с Зиповской. 

Трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 будут временно следовать до улицы Декабристов. Ремонтные работы планируют завершить к 22 мая. Об этом сообщил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Герасимов.

Из-за аварии также частично перекрыли проезжую часть на Московской. Проезд автомобилей ограничен до 22 мая 20:00 на участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы. Участок в обратном направлении затронут не будет, уточнили в департаменте транспорта.

Как писали Юга.ру, улицу Красную в Краснодаре 19 мая перекроют из-за забега. Ограничения коснутся и трамваев.

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