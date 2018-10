Ливни и подтопления в Туапсе, Сочи, Апшеронске. Фото и видео из соцсетей

View this post on Instagram

Ребята,у меня беда сейчас случилась-в квартире по пояс воды!Тонем постоянно..г.Туапсе,улица Деповская .Дом не рушат,с квартир не переселяют.Восьмой раз нас топит..В 2014 году 1,3 см в квартире,с 9-ти месячным ребёнком на руках,сейчас такой же уровень воды! Я надеюсь,что кто-то поможет нам добиться от администрации переселения с этого жуткого места!Жить тут невозможно( #пустьговорят #человекизакон #туапсе #краснодарскийкрай #потоп