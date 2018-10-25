Ливни и подтопления в Туапсе, Сочи, Апшеронске. Фото и видео из соцсетей

24 октября на Туапсинский район обрушился сильный ливень, были затоплены и повреждены дороги , прервалось железнодорожное сообщение.

Подтопления произошли также в районе Сочи и Апшеронском районе.

Власти ввели в Туапсинском и Апшеронском районах режим ЧС. По последним данным, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.

Вот как стихия выглядит глазами очевидцев.