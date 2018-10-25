Ливни и подтопления в Туапсе, Сочи, Апшеронске. Фото и видео из соцсетей
24 октября на Туапсинский район обрушился сильный ливень, были затоплены и повреждены дороги, прервалось железнодорожное сообщение.
Подтопления произошли также в районе Сочи и Апшеронском районе.
Власти ввели в Туапсинском и Апшеронском районах режим ЧС. По последним данным, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.
Вот как стихия выглядит глазами очевидцев.
Железная дорога #Туапсе - #Краснодар сейчас pic.twitter.com/GQx0YhQNfV— Евгений Овсянников (@bensi23rus) October 25, 2018
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После Туапсе затопило Сочи pic.twitter.com/Lx4ezGYXvX— Константин Дип (@deeeeep_z) October 25, 2018
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Ребята,у меня беда сейчас случилась-в квартире по пояс воды!Тонем постоянно..г.Туапсе,улица Деповская .Дом не рушат,с квартир не переселяют.Восьмой раз нас топит..В 2014 году 1,3 см в квартире,с 9-ти месячным ребёнком на руках,сейчас такой же уровень воды! Я надеюсь,что кто-то поможет нам добиться от администрации переселения с этого жуткого места!Жить тут невозможно( #пустьговорят #человекизакон #туапсе #краснодарскийкрай #потоп
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⚡️ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ⚡️ ⠀ В результате разгула стихии прервано автомобильное (и железнодорожное, прим. «Сочи Онлайн») сообщение на автодороге А-147 Джубга — Сочи ⠀ В результате аномального паводка на реке Макопсе (Лазаревский район Сочи) произошло повреждение подхода автодорожного моста: ⠀ ���� разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации — прекращению автомобильного сообщения (с 0:40 МСК 25.10.2018) между г. Туапсе и большей частью Лазаревского района г. Сочи. ⠀ ❗️Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке (км 90+907, а/д А-147 Джубга — Сочи) в границах населенного пункта Макопсе. ⠀ — Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке. Сейчас, в условиях непрекращающегося паводка, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НЕВОЗМОЖНО❗️ ⠀ В настоящее время в районе ЧС идёт сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через р. Макопсе — нет. Ситуация находится на контроле в Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье», — сообщили в пресс-службе дорожного учреждения. ⠀ ‼️Управление дорог «Черноморье» информирует водителей, что в результате стихийного бедствия (паводка на р. Макопсе) отсутствует возможность проезда из Лазаревского района Сочи в направлении населенных пунктов Туапсе и Джубга‼️ ⠀ ��: от застрявших на трассе людей ⠀ #sochi_online
Это видео прислали в редакцию портала Юга.ру.
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