В парке «Ривьера» Сочи волонтеры поселили белок

Волонтеры и жители Сочи построили домики и кормушки — белки будут жить в парке «Ривьера»

Экологический проект «Беличья тропа» сообщил, что 18 мая в парке «Ривьера» поселили белок. Волонтеры проекта вместе с жителями Сочи построили для пушистых зверьков кормушки и домики с видом на ореховые деревья.

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Биологи и члены Сочинского географического общества рассказали интересные факты о белках, провели эко-викторину и пригласили жителей Сочи стать волонтерами организации «Беличья тропа».

Справка. «Беличья тропа» — благотворительный экологический проект Сочинского географического общества. Волонтеры способствуют сохранение популяции белок в парках и скверах, обучают правильному кормлению грызунов, спасают бельчат в период «белкопада», а также прививают любовь к природе.