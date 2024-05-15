Как выиграть путешествие на море летом 2024 года? Рассказываем условия

Выиграть путёвку на море, а точнее, одну из пяти туристических путёвок, смогут участники акции «Всё лучшее детям». Спойлер: для этого не нужно делать ничего особенного, а кроме того, акция ещё и благотворительная. Все подробности ниже.

Кто организовал акцию?

Акцию «Всё лучшее детям» запустили торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем». Она продлится с 13 мая по 9 июня во всех магазинах сети в России.

Как принять участие в розыгрыше туристической путёвки?

Просто делать покупки в «Пятёрочке» и регистрировать чеки на сайте акции. Минимальной суммы покупки нет, но за неделю нужно накопить 600 рублей. Чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза, уточняют организаторы.

Пять туристических путёвок будут разыграны по итогам акции. Но другие призы разыгрываются каждую неделю, это сертификаты в магазины игрушек, электроника для детей и подростков, велосипеды, самокаты и скейтборды.