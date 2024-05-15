Как выиграть путешествие на море летом 2024 года? Рассказываем условия
Выиграть путёвку на море, а точнее, одну из пяти туристических путёвок, смогут участники акции «Всё лучшее детям». Спойлер: для этого не нужно делать ничего особенного, а кроме того, акция ещё и благотворительная. Все подробности ниже.
Кто организовал акцию?
Акцию «Всё лучшее детям» запустили торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем». Она продлится с 13 мая по 9 июня во всех магазинах сети в России.
Как принять участие в розыгрыше туристической путёвки?
Просто делать покупки в «Пятёрочке» и регистрировать чеки на сайте акции. Минимальной суммы покупки нет, но за неделю нужно накопить 600 рублей. Чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза, уточняют организаторы.
Пять туристических путёвок будут разыграны по итогам акции. Но другие призы разыгрываются каждую неделю, это сертификаты в магазины игрушек, электроника для детей и подростков, велосипеды, самокаты и скейтборды.
А можно подробнее о путёвке?
Разыгрываются путёвки для семейного отпуска. Это может быть путешествие на море, в горы или культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами
Какие ещё есть призы?
В июне Россия отмечает сразу два важных праздника. 1 июня — Всемирный день защиты детей, а 12 июня — День России. Поэтому акция «Всё лучшее детям» включает в себя много вариантов участия и разнообразие возможных выигрышей.
Вот о чём идет речь:
- регистрируйте чеки на сайте actions.5ka.ru и вступайте в «Детский клуб». Так вы сможете стать одним из 40 победителей розыгрыша 1 миллиона бонусных баллов X5 Клуба (сумму разделят пропорционально);
- покупайте товары-партнёры акции и выигрывайте дополнительные подарки (смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, роботы-пылесосы, телевизоры, сертификаты в магазины бытовой техники и многое другое);
- участвуйте в творческих конкурсах вместе со своими детьми, побеждайте и получайте призы!
Три творческих конкурса
На сайте акции и в социальных сетях проходят сразу три конкурса, в которых каждый желающий сможет проявить себя. Что нужно делать:
- для участия в конкурсе детских рисунков нужно нарисовать любимую «Пятёрочку» или «Пятёрочку» будущего;
- для участия в фотоконкурсе нужно сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом и разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте;
- для участия в кулинарном конкурсе нужно предложить свой вариант рецепта детского блюда на сайте Food.ru.
Вы помогаете детям
Акция ещё и благотворительная. Всё, что вам нужно сделать, это зарегистрировать чек на любую сумму на сайте акции. Один рубль с каждого чека пойдет в фонд продуктовой помощи нуждающимся семьям с детьми. Это стоит того, чтобы потратить несколько секунд на сайте или в приложении.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.