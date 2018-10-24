В Туапсинском районе сильные ливни, в Туапсе затопило улицы. МЧС сообщает о подтоплениях ж/д станций

На Туапсе 24 октября обрушился сильный ливень, город затопило. Портал Юга.ру собрал всю последнюю информацию о потопе

Из-за сильных дождей на курорте подтопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш перегона Туапсе — Шепси. Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обследуют четыре тоннеля на перегоне Индюк — Гойтх, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Туапсинского района.

В пресс-службе РЖД отметили, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Для ликвидации последствий создали оперативный штаб.

На видео из социальных сетей видно, как потоки воды смывают автомобили на улицах города. Многие машины затопило, люди оказались заблокированы в некоторых частях города.