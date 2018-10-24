В Туапсинском районе сильные ливни, в Туапсе затопило улицы. МЧС сообщает о подтоплениях ж/д станций

Краснодарский край

Распечатать

На Туапсе 24 октября обрушился сильный ливень, город затопило. Портал Юга.ру собрал всю последнюю информацию о потопе

Из-за сильных дождей на курорте подтопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш перегона Туапсе — Шепси. Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обследуют четыре тоннеля на перегоне Индюк — Гойтх, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Туапсинского района.

В пресс-службе РЖД отметили, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Для ликвидации последствий создали оперативный штаб.

На видео из социальных сетей видно, как потоки воды смывают автомобили на улицах города. Многие машины затопило, люди оказались заблокированы в некоторых частях города.

View this post on Instagram

Калараша

A post shared by Туапсе (@tuapse_com) on

View this post on Instagram

Туапсе топит!! Видео @demon.86

A post shared by Туапсе (@tuapse_com) on

Погода Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье на дне озера нашли скелет человека
«В Туапсе очень серьезные подтопления». Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсинском районе
Дорожное управление: Трасса в Туапсинском районе открыта для движения несмотря на режим ЧС
Менеджер Хабиба посоветовал МакГрегору заткнуться и торговать алкоголем
В Туапсинском районе спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов
В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за потопа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале