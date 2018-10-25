Восстановление движения на трассе Джубга — Сочи может занять до двух суток

Краснодарский край

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Власти Сочи предупредили, что восстановление движения на федеральной трассе А147, пострадавшей от стихии, может занять до двух суток

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти города призывают автомобилистов воздержаться от поездок — движение на федеральной трассе приостановлено из-за погодных условий.  

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В районе населенного пункта Макопсе стихия повредила мост — разрушила дорожное полотно и размыла одна из опор. Из-за высокого уровня воды специалисты пока не могут начать восстановительные работы.

Также на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Власти города сообщают, что восстановление полноценного движения через пострадавшие от ливней районы может занять до двух суток.

Стихия отрезала от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино временный проезд на краевой дороге, в Наджиго смыло 300 метров дорожного полотна. Также подмыло мост, через который лежит дорога к аулам Калеж и Лыготх. 

За ночь с 24 на 25 октября в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах зафиксировали локальные подтопления домов, в Адлерском районе подтопило трассу перед магазином «Фара» и около ЖД вокзала, сообщила пресс-служба администрации Сочи. 

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Как писали Юга.ру, 23 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 мм осадков, подтопило несколько населенных пунктов, разрушило часть автодорожного моста в районе реки Цыпка. В Лазаревском районе Сочи около тысячи местных жителей остались без газа. 

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Восстановление движения на трассе Джубга — Сочи может занять до двух суток

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