В Краснодаре улица Гимназическая станет пешеходной 18 мая

Краснодарский край

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  • Въезд запрещен © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Въезд запрещен © Елена Синеок, ЮГА.ру

На участке улицы Гимназической в Краснодаре временно ограничат движение автомобилей вечером 18 мая

Мэрия Краснодара сообщила, что 18 мая с 17:00 до 23:30 на участке улицы Гимназической от Красноармейской до Красной перекроют движение автомобилей.

Ночь музеев в Краснодаре:

Ограничения введут из-за всероссийской акции «Ночь музеев» — в этом месте историко-археологический музей Фелицына проведет мероприятия. Одно их них — пешеходная экскурсия «По Гимназической». Начало в 18:00, сообщает пресс-служба музея.

  • © Схема: krd.ru
    © Схема: krd.ru

Водителей просят заранее планировать маршрут через улицу Гимназическую вечером 18 мая.

Улицу Красную в Краснодаре перекроют из-за забега 19 мая. Ограничения коснутся и трамваев.

В Краснодаре с 17 по 19 мая ограничат движение транспорта у строящегося перехода на Красных Партизан.

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В Краснодаре улица Гимназическая станет пешеходной 18 мая
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