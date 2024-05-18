В Краснодаре улица Гимназическая станет пешеходной 18 мая

На участке улицы Гимназической в Краснодаре временно ограничат движение автомобилей вечером 18 мая

Мэрия Краснодара сообщила, что 18 мая с 17:00 до 23:30 на участке улицы Гимназической от Красноармейской до Красной перекроют движение автомобилей.

Ночь музеев в Краснодаре: Выставки, мастер-классы, перформансы и концерты

Ограничения введут из-за всероссийской акции «Ночь музеев» — в этом месте историко-археологический музей Фелицына проведет мероприятия. Одно их них — пешеходная экскурсия «По Гимназической». Начало в 18:00, сообщает пресс-служба музея.

Водителей просят заранее планировать маршрут через улицу Гимназическую вечером 18 мая.