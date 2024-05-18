В гимназии Сочи начали тестировать «Единую карту школьника»
Единую карту начали использовать в гимназии №8 в Сочи. С ее помощью ученики смогут оплачивать проезд и питание, а также входить в школу.
В Сочи запустили пилотный проект «Единая карта школьника», сообщает мэрия города. Дети смогут использовать карту в качестве пропуска в школу, а также оплачивать проезд и питание в столовой.
Проект начали тестировать в сочинской гимназии №8. Каждый ученик получил личную карту, а родители — доступ к мобильному приложению, где они смогут отслеживать все действия ребенка, в том числе приход в школу и уход из нее.
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«Новый пилотный проект «Единая карта школьника» позволяет обеспечить современный уровень безопасности, улучшить систему организации питания, а также эффективно использовать имеющейся потенциал цифровых платформ», — отметили в мэрии.
Как писали Юга.ру, в День защиты детей крупная авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи.