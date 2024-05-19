В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по России»

Представлено более 50 произведений из фондов — живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.

«Само название выставки говорит о её содержании. Работы погружают в атмосферу тихих улочек и беспокойных городов, показывают бушующие морские просторы и бескрайнюю зелень лесов. Неповторимый колорит родной страны, любовь к природе и архитектуре, многообразие композиционных решений. Всё это позволит посетителям прочувствовать те эмоции, которые художник вложил в свое творение», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Посетители увидят произведения Марии Райской «Праздничная Москва», Владимира Соколова «В окрестностях Плёса», Сергея Дудко «Западный Кавказ. Закат Домбай-Ульген», Николая Соколова «Закат на Волге», Юлии Поповой «Летний мотив» и множество других работ.

Выставка будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 15.