В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по России»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 17 мая открылась выставка «Путешествие по России» (12+)

Представлено более 50 произведений из фондов — живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.

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«Само название выставки говорит о её содержании. Работы погружают в атмосферу тихих улочек и беспокойных городов, показывают бушующие морские просторы и бескрайнюю зелень лесов. Неповторимый колорит родной страны, любовь к природе и архитектуре, многообразие композиционных решений. Всё это позволит посетителям прочувствовать те эмоции, которые художник вложил в свое творение», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Посетители увидят произведения Марии Райской «Праздничная Москва», Владимира Соколова «В окрестностях Плёса», Сергея Дудко «Западный Кавказ. Закат Домбай-Ульген», Николая Соколова «Закат на Волге», Юлии Поповой «Летний мотив» и множество других работ.

Выставка будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» доступна выставка «Путешествие». Представлены живопись, графика и скульптура. Посетители увидят работы четырёх авторов — Андрея Ятченко, Александра Киреева, Юрия Кувайцева и Евгения Хромова. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по России»
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