В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в керченском колледже подростка

Краснодарский край, Крым

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Из краснодарской детской краевой больницы выписали подростка, который пострадал в результате ЧП в керченском колледже

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Планируется, что на днях из этой больницы выпишут еще четверых пострадавших.

В Краснодарской краевой клинической больнице № 1 на лечении остаются девять человек. Врачи оказывают им необходимую помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже учащийся Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 73 человека пострадали

Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.

Колледж 23 октября возобновил работу. Студенты занимаются в другом корпусе учебного заведения.

Взрыв Здравоохранение Крым Медицина

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