В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в керченском колледже подростка
Из краснодарской детской краевой больницы выписали подростка, который пострадал в результате ЧП в керченском колледже
Планируется, что на днях из этой больницы выпишут еще четверых пострадавших.
В Краснодарской краевой клинической больнице № 1 на лечении остаются девять человек. Врачи оказывают им необходимую помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже учащийся Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 73 человека пострадали.
Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.
Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
Колледж 23 октября возобновил работу. Студенты занимаются в другом корпусе учебного заведения.
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