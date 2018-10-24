В Краснодаре из больницы выписали одного из пострадавших в керченском колледже подростка

Из краснодарской детской краевой больницы выписали подростка, который пострадал в результате ЧП в керченском колледже

В Краснодарской краевой клинической больнице № 1 на лечении остаются девять человек. Врачи оказывают им необходимую помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Планируется, что на днях из этой больницы выпишут еще четверых пострадавших.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже учащийся Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, еще 73 человека пострадали.

Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.