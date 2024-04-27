Парк «Краснодар» посадил 54 новых можжевельника

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046

Пресс-служба парка «Краснодар» рассказала о новых насаждениях

В парке «Краснодар» появились 54 новых дерева можжевельника на штамбе. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Читайте также:

Высокий ствол и пушистая крона являются отличительными чертами этих растений.

Можжевельник — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовых. Там, где посажено это растение, воздух намного чище. За сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов).

  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2046

Напомним, что границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного.

Ранее Юга.ру писали, чем нельзя кормить белок в Японском саду.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Растениеводство Сергей Галицкий Экология

Новости

В Кисловодске пройдет фестиваль ароматов
В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм» с Расселом Кроу
Парк «Краснодар» посадил 54 новых можжевельника
Из аэропорта Сочи запустят еженедельные рейсы в Нижневартовск
Турпоезд с вагоном-спа и сауной будет курсировать между Москвой и Махачкалой
В Краснодаре в марте 2024 года застройщики продали жилья на 14,7 млрд рублей

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
Вчера, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
26 апреля, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов
26 апреля, 16:40
В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

Реклама на сайте