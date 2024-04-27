Парк «Краснодар» посадил 54 новых можжевельника

В парке «Краснодар» появились 54 новых дерева можжевельника на штамбе. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Можжевельник — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовых. Там, где посажено это растение, воздух намного чище. За сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов).