Парк «Краснодар» посадил 54 новых можжевельника
Пресс-служба парка «Краснодар» рассказала о новых насаждениях
В парке «Краснодар» появились 54 новых дерева можжевельника на штамбе. Об этом сообщает пресс-служба парка.
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Высокий ствол и пушистая крона являются отличительными чертами этих растений.
Можжевельник — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовых. Там, где посажено это растение, воздух намного чище. За сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов).
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