В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм» с Расселом Кроу

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  • Кадр из трейлера к фильму «Экзорцизм» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms
    Кадр из трейлера к фильму «Экзорцизм» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms

Киностудия Vertical представила трейлер хоррора «Экзорцизм» (18+)

Режиссёром фильма выступил Джошуа Джон Миллер. Главную роль в нём исполнил лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу («Гладиатор»).

Сюжет повествует об актёре, который играет священника Энтони Миллера в хорроре про изгнание дьявола. Постепенно он сталкивается на съёмках с проявлением демонической силы. Поведение самого героя сильно меняется, он начинает терять рассудок. Спасти Энтони пытается его дочь, которая решает обратиться за помощью к настоящему священнику.

Релиз фильма запланирован на 7 июня.

Как писали Юга.ру, в сети появился трейлер триллера «Моргни дважды» с Ченнингом Татумом. Жизнь официантки Фриды кардинально меняется после встречи с филантропом и IT-магнатом Слейтером Кингом. 

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