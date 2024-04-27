В сети появился трейлер хоррора «Экзорцизм» с Расселом Кроу
Киностудия Vertical представила трейлер хоррора «Экзорцизм» (18+)
Режиссёром фильма выступил Джошуа Джон Миллер. Главную роль в нём исполнил лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу («Гладиатор»).
Сюжет повествует об актёре, который играет священника Энтони Миллера в хорроре про изгнание дьявола. Постепенно он сталкивается на съёмках с проявлением демонической силы. Поведение самого героя сильно меняется, он начинает терять рассудок. Спасти Энтони пытается его дочь, которая решает обратиться за помощью к настоящему священнику.
Релиз фильма запланирован на 7 июня.
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