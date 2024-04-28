В Краснодаре состоится премьера спектакля «Преступление и наказание»

В краснодарском «Одном театре» в мае пройдут премьерные показы спектакля «Преступление и наказание» (18+)

В основе лежит одноименный роман Федора Достоевского. Зрители увидят на сцене мрачный Петербург с его треснувшими фонарями и нищетой.

В пресс-службе «Одного театра» сообщили, что подготовили новое прочтение классического произведения, где всё точно не то, чем кажется. Режиссером выступил Арсений Фогелев.

Премьерные показы пройдут 2-5 мая, а также 23-24 мая. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.