В Краснодаре состоится премьера спектакля «Преступление и наказание»

Краснодарский край

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  • Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском «Одном театре» в мае пройдут премьерные показы спектакля «Преступление и наказание» (18+)

В основе лежит одноименный роман Федора Достоевского. Зрители увидят на сцене мрачный Петербург с его треснувшими фонарями и нищетой.

В пресс-службе «Одного театра» сообщили, что подготовили новое прочтение классического произведения, где всё точно не то, чем кажется. Режиссером выступил Арсений Фогелев.

Премьерные показы пройдут 2-5 мая, а также 23-24 мая. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 22, 23 и 26 мая пройдут премьерные показы спектакля «Васса Железнова». В основе лежит одноименная трагедия Максима Горького.

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