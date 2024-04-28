Трехлапая самка леопарда снова стала мамой в сочинском вольере

В сочинском Центре восстановления леопарда родился новый котенок – его мамой стала самка Олимпия, еще в детстве лишившаяся одной лапы

О рождении нового котенка переднеазиатского леопарда сообщил в своем телеграм-канале Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Отцом новорожденного является (предположительно) леопард по имени Симбад, а мамой — Олимпия, самка, которой вследствие травмы пришлось ампутировать одну лапу еще в очень молодом возрасте.

Несмотря на то что в мировой практике не принято выхаживать леопардов с подобными травмами, в сочинском Центре продолжили работать с Олимпией, в результате чего она не только научилась охотиться в дикой природе, но и уже во второй раз становится мамой. Ее первый детеныш родился в июле 2023 года.

Всего же с 2013 года в Центр восстановления леопарда на Кавказе на свет появилось 27 котят переднеазиатского леопарда, 15 из которых впоследствии выпустили в естественную среду обитания.