Трехлапая самка леопарда снова стала мамой в сочинском вольере

Краснодарский край

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  • Леопард Олимпия со своим новорожденным котенком © Скриншот видео телеграм-канала Центра восстановления леопарда на Кавказе, t.me/leopardcenter
    Леопард Олимпия со своим новорожденным котенком © Скриншот видео телеграм-канала Центра восстановления леопарда на Кавказе, t.me/leopardcenter

В сочинском Центре восстановления леопарда родился новый котенок – его мамой стала самка Олимпия, еще в детстве лишившаяся одной лапы

О рождении нового котенка переднеазиатского леопарда сообщил в своем телеграм-канале Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Отцом новорожденного является (предположительно) леопард по имени Симбад, а мамой — Олимпия, самка, которой вследствие травмы пришлось ампутировать одну лапу еще в очень молодом возрасте.

Несмотря на то что в мировой практике не принято выхаживать леопардов с подобными травмами, в сочинском Центре продолжили работать с Олимпией, в результате чего она не только научилась охотиться в дикой природе, но и уже во второй раз становится мамой. Ее первый детеныш родился в июле 2023 года.

Всего же с 2013 года в Центр восстановления леопарда на Кавказе на свет появилось 27 котят переднеазиатского леопарда, 15 из которых впоследствии выпустили в естественную среду обитания.

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно о скандале в Новороссийске, который был вызван тем, что собаку решили похоронить вместе с хозяином, а также о том, что в парке «Краснодар» высадили рощу можжевельников.

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