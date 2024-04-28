Трассу М-4 сузят до одной полосы в каждую сторону

С 29 мая движение на семикилометровом отрезке федеральной трассы «Дон» от Молькино до Адыгейска сильно ограничат

Группа компаний «Автодор» в своем официальном телеграм-канале объявила о предстоящих ремонтных работах на федеральной автотрассе М-4 «Дон» и о связанных с этим ограничениях.

Так, 29 апреля будет введено сужение до одной полосы на отрезке 1357-1364 км (примерно от Молькино до поворота на Адыгейск) в сторону Москвы. На оставшейся полосе можно будет ехать не быстрее 50 км/ч.

Со 2 мая на этом же отрезке дополнительно сузят до одной полосы движение в сторону моря.

Точные даты окончания ограничений «Автодор» не называет, ограничиваясь формулировкой «до начала основного курортного сезона».