Трассу М-4 сузят до одной полосы в каждую сторону

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 29 мая движение на семикилометровом отрезке федеральной трассы «Дон» от Молькино до Адыгейска сильно ограничат

Группа компаний «Автодор» в своем официальном телеграм-канале объявила о предстоящих ремонтных работах на федеральной автотрассе М-4 «Дон» и о связанных с этим ограничениях.

Так, 29 апреля будет введено сужение до одной полосы на отрезке 1357-1364 км (примерно от Молькино до поворота на Адыгейск) в сторону Москвы. На оставшейся полосе можно будет ехать не быстрее 50 км/ч.

Со 2 мая на этом же отрезке дополнительно сузят до одной полосы движение в сторону моря.

Точные даты окончания ограничений «Автодор» не называет, ограничиваясь формулировкой «до начала основного курортного сезона».

Ранее на этой неделе стало известно еще о двух перекрытиях: в Краснодаре движение по улице Орджоникидзе ограничат из-за мероприятия в Музыкальном театре, а в Красной Поляне — из-за велогонки.

дорога на курорт Ремонт дорог

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