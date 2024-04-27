В Кисловодске пройдет фестиваль ароматов
В Кисловодске 1 мая во второй раз пройдет фестиваль ярких ароматов (12+)
Мероприятие получило название «Цветоводск». Оно пройдет на Курортном бульваре, где уже расцели ковровые клумбы.
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