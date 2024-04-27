В Кисловодске пройдет фестиваль ароматов

Ставропольский край

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  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

В Кисловодске 1 мая во второй раз пройдет фестиваль ярких ароматов (12+)

Мероприятие получило название «Цветоводск». Оно пройдет на Курортном бульваре, где уже расцели ковровые клумбы.

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В программе показ одежды от российских брендов, дефиле от санаториев курорта и демонстрация коллекции моделей старше 65 лет. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и попробовать лавандовые чизкейки с цветочным чаем.

Мэр города Владимир Моисеев заверил, что «будет ярко, вкусно, ароматно и музыкально». Начало фестиваля в 15:00.

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1 Мая Афиша Кисловодск Праздники Фестивали

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В Кисловодске пройдет фестиваль ароматов
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