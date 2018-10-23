В центре Сербского психиатры изучат соцсети студента, устроившего стрельбу в керченском колледже

Крым, Вся Россия

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Психиатры центра имени Сербского получили от следователей данные о здоровье и сетевой активности студента керченского колледжа, устроившего стрельбу и взрыв

С помощью полученной медицинской документации специалисты должны провести посмертную экспертизу и выяснить, был ли Владислав Росляков психически нездоров.

Кроме того, следстватели опросили его родственников, однокурсников и соседей. В материалах, переданных центру, есть описание сообществ в социальных сетях, которые посещал Росляков, пишет РБК со ссылкой на источник в СКР.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в керченском колледже 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате ЧП погиб 21 человек, еще 73 пострадали. Пятеро пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв Крым Стрельба Убийство

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