Пятеро студентов из Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии

Крым

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После трагедии в керченском колледже пять человек остаются в крайне тяжелом состоянии

Всего в больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, среди них два в удовлетворительном состоянии, два в легкой степени тяжести, 23 в состоянии средней степени тяжести, 14 — в тяжелом и пятеро в крайне тяжелом. Из резервного фонда правительства России в бюджет Крыма перечислили 38,5 млн рублей на помощь семьям погибших. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«За счет республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачивается полностью перелет туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан», — сказал мэр Керчи Сергей Бороздин.

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний студент Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. Кроме того, около 50 человек получили ранения. 

Часть жертв трагедии похоронили в Керчи и других районах Крыма 19 октября. 

Взрыв Крым Стрельба Убийство

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