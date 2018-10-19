Суд оставил братьев Кокориных в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест форварда питерского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, которых обвиняют в хулиганстве и побоях

Братья участвовали в заседании по видеосвязи из московского СИЗО «Бутырка». Защита обвиняемых просила изменить меру пресечения и выпустить спортсмена и его брата из СИЗО. Следователь и прокурор возражали и настаивали на том, чтобы оставить решение об аресте без изменений.

«Апелляционную жалобу отклонить. Постановление Тверского районного суда признать законным и обоснованным», — цитирует судью Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что ранее Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева, который тоже является фигурантом дела о побоях и хулиганстве вместе с Кокориными.

Адвокат Кирилла Кокорина во время заседания заявил, что его подзащитный — «домашний ребенок, которого взяли на мероприятие и так все обернулось».

«Кто-то из ребят выглядит как спортсмен, но точно не Кирилл. Я видел его без камеры. И с уверенностью могу сказать: мало кто из присутствующих его приближение мог воспринимать как угрозу. Тем более мужчина, которому больше 30 лет», — прокомментировал правозащитник драку с чиновниками Минпромторга в кафетерии.

Футбольный клуб «Зенит» и его президент Сергей Фурсенко поручились за Александра Кокорина. Мать спортсмена сообщила о готовности внести за него залог в 10 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, против Павла Мамаева и Александра Кокорина завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их подозревают в том, что 8 октября в Москве они избили чиновников Минпромторга и напали на водителя ведущей Первого канала.

12 октября Тверской суд арестовал Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого на два месяца. Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».