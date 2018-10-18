В больницы Кубани доставили шестерых пострадавших при взрыве и стрельбе в керченском колледже

Краснодарский край, Крым

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На лечении в больницах Краснодарского края находятся шесть человек, которые пострадали при ЧП в керченском колледже

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Двое пострадавших находятся в Детской краевой клинической больнице, еще четверо — в центральной районной больнице Темрюка, сообщила 18 октября пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Керчь 17 октября приехали врачи из Краснодарского края, в том числе, нейрохирурги, травматологи, реаниматологи. При участии кубанских медиков провели несколько операций.

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Как сообщали Юга.ру, взрыв и стрельба в Керченском политехническом колледже произошли 17 октября. Подозреваемым в стрельбе оказался учащийся этого колледжа Владислав Росляков, который после покончил с собой.

По предварительным данным, пострадали 40 человек. Количество погибших возросло до 20 человек. Среди них есть жители Краснодарского края. Семьям погибших власти Крыма выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим оплатят реабилитацию.

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур. В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи.

Взрыв Здравоохранение Крым Медицина

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