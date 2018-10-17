В храмах Крыма объявили сбор помощи для пострадавших при взрыве в колледже
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон 17 октября сообщил, что епархия поможет пострадавшим при взрыве в колледже
Читайте также:
На место происшествия выехали священники епархии, в том числе, руководитель отдела благотворительности священник Иоанн и настоятель соседнего с колледжем храма Валентин Мельник. Они уже отслужили панихиду.
Митрополит Платон добавил, что в больницы также намерены направить священников. По его словам, во всех храмах собирают помощь для пострадавших.
На 18 октября назначена панихида по погибшим во время взрыва. Ее проведут во всех церквях Крыма, сообщает «Православие и мир».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, взрыв в Керченском политехническом колледже произошел 17 октября в полдень. Очевидцы сообщили, что до взрыва была стрельба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и сообщил, что бомба взорвалась в столовой колледжа.
Позже выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков — студент четвертого курса этого колледжа. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. Тело Рослякова обнаружили в библиотеке колледжа. Уголовное дело переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
В Крыму объявили трехдневный траур. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.