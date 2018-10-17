В храмах Крыма объявили сбор помощи для пострадавших при взрыве в колледже

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон 17 октября сообщил, что епархия поможет пострадавшим при взрыве в колледже

На место происшествия выехали священники епархии, в том числе, руководитель отдела благотворительности священник Иоанн и настоятель соседнего с колледжем храма Валентин Мельник. Они уже отслужили панихиду.

Митрополит Платон добавил, что в больницы также намерены направить священников. По его словам, во всех храмах собирают помощь для пострадавших.

На 18 октября назначена панихида по погибшим во время взрыва. Ее проведут во всех церквях Крыма, сообщает «Православие и мир».