В Краснодаре организовали место памяти погибшим во время трагедии в Керчи

Краснодарский край, Крым

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Почтить память погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи можно в начале улицы Красной в Краснодаре

«С 19:00 все желающие могут возложить цветы и почтить память погибших во время страшной трагедии в керченском колледже рядом с войсковым собором Александра Невского в начале ул. Красной, у Поклонного креста», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования мэру Керчи Сергею Бороздину, родным и близким погибших и всем жителям города-героя.

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Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.

Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова, пострадали, по последним данным, около 40 человек. 

В Крыму после произошедшего объявили трехдневный траур. 

Взрыв Краснодар Крым Убийство

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