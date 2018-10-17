В Краснодаре организовали место памяти погибшим во время трагедии в Керчи

Почтить память погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи можно в начале улицы Красной в Краснодаре

«С 19:00 все желающие могут возложить цветы и почтить память погибших во время страшной трагедии в керченском колледже рядом с войсковым собором Александра Невского в начале ул. Красной, у Поклонного креста», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования мэру Керчи Сергею Бороздину, родным и близким погибших и всем жителям города-героя.