Опубликован список 40 пострадавших в Керчи. Еще часть идентифицировать не могут
Оперативный штаб огласил список пострадавших в результате стрельбы и взрыва к колледже в Керчи
В списке 40 человек: часть распределена по медучреждениям в Крыму и Темрюке, часть отпустили после оказания медпомощи.
Имена еще 10 пострадавших пока неизвестны, так как они находятся в тяжелом состоянии, передает «Крыминформ».
Больница в Ленино (Керченский район)
Бочка Мария Андреевна
Соколовская Анастасия Алексеевна
Ратаенко Анна Геннадиевна
Лоло Яна Игоревна
Зарубина Ксения Руслановна
Рыбкин Никита Игоревич
Веренюк Даниил
Ольшевский Игорь
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Михлина Юлия Сергеевна
Дьяченко
Васильева
Третьякова
Егорова Яна
Розанова Любовь Андреевна
Денего Карина Александровна
Чурина Надежда Константиновна
Симферопольская больница
Радько
Крутько Николай
Керченский онкодиспансер
Минолоева Юлия Владимировна
Кондрашечкин Валентин Витальевич
Темрюкская больница
Шилина Анна Вячеславовна
Пененжик О.А.
Зацаренко Валерия Константиновна
Гурская Ксения Валерьевна
Красницкая
Получили помощь, но покинули медучреждения
Пономарева Виктория
Николаева Юлия Владимировна
Демчук Виктория
Карпушина Фатиме Наильевна
Игорочкина Марина Викторовна
Нестеренко Кирилл Николаевич
Неизвестная Ирина
Мельник Анастасия Олеговна
Гуцуляк Виктория Александровна
Третьякова Наталья Андреевна
Мохова Виктория
Голозубова Татьяна
Галанова Алла Владимировна
«Лайф» ранее публиковал список из 52 человек, из них 18 погибших и 47 пострадавших.
Напомним, семьям погибших при взрыве и стрельбе в Керчи выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим оплатят реабилитацию.
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса учебного заведения. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.
Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова.
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