Опубликован список 40 пострадавших в Керчи. Еще часть идентифицировать не могут

Оперативный штаб огласил список пострадавших в результате стрельбы и взрыва к колледже в Керчи

В списке 40 человек: часть распределена по медучреждениям в Крыму и Темрюке, часть отпустили после оказания медпомощи.

Имена еще 10 пострадавших пока неизвестны, так как они находятся в тяжелом состоянии, передает «Крыминформ».

Больница в Ленино (Керченский район)

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь