Среди погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже были жители Кубани

Среди погибших при взрыве и стрельбе 17 октября в Керченском политехническом колледже были жители Краснодарского края

«Есть информация о том, что среди погибших в Керчи были жители Кубани. Сейчас выясняется их количество», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что краевые власти помогут семьям погибших.

«Среди погибших в Керчи есть ребята из Краснодарского края. Это невосполнимая утрата. Мы сделаем все, чтобы помочь семьям выдержать это горе. Главам муниципалитетов поручено оказать им всестороннюю поддержку, в том числе в организации похорон, психологическую помощь родным», — сказал глава края.

Он добавил, что из резервного фонда края выделят деньги на поддержку семей погибших. Также свою помощь предоставит региональное министерство социальной защиты, добавили в пресс-службе администрации края.

Как сообщали Юга.ру, в Керчи в политехническом колледже 17 октября произошли стрельба и взрыв. Установили, что в учащихся стрелял студент этого колледжа Владислав Росляков, который после покончил с собой. Число погибших возросло до 20 человек. По предварительным подсчетам, пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь.

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