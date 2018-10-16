Мамаев сдал следователям свой загранпаспорт

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что футболист, ставший фигурантом дела о драках, сдал свой загранпаспорт следователям

По словам адвоката, его подзащитный второй раз продемонстрировал готовность сотрудничать со следствием. До этого Мамаев добровольно явился на допрос в отделение полиции.

«Сегодня мы принесли и сдали на хранение следователю заграничный паспорт Мамаева. Это еще раз показывает то, что мой клиент не собирается скрываться от следствия и готов с ним всячески сотрудничать», — цитирует ТАСС Бушманова.

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках 8 октября в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Против них возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал на два месяца футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться. Мамаев заявил, что не собирается скрываться и готов помогать следствию.