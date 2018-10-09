Нурмагомедов о МакГрегоре: Каждый день я просил Всевышнего запереть меня и этого придурка в клетке

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов 8 октября пообщался с болельщиками на «Анжи Арене» в Каспийске

Как писали Юга.ру, 8 октября бойца встретили на стадионе ФК «Анжи» более 15 тыс. человек. Нурмагомедов показал чемпионский пояс и поблагодарил фанатов за веру в него, а также выразил надежду, что оправдал ожидания своих земляков.

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Спортсмен рассказал о том, какое значение для него имел поединок с ирландцем Конором МакГрегором.

«Вы следили за всем, что происходило на пресс-конференциях и в интернете. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы он меня и этого придурка (МакГрегора) закрыл в клетке. Первое, что я ему хотел показать — разницу между его народом и нашим народом. Потому что мы все здесь знаем, какая у Дагестана большая история, какие у нас были предки, через что прошел наш народ. Ничто нас не сломает. Я это знал и хотел продемонстрировать внутри клетки. Я молился, чтобы ни он, ни я не получили травмы, чтобы нас наконец закрыли внутри клетки», — сказал Хабиб.

Также он прокомментировал массовую драку, которая началась после поединка. «Я сразу сказал организаторам: "Когда клетка закроется, я за себя не отвечаю". Кто-то говорит, что случившееся после боя неправильно. Но я скажу: орлы в клетке не сидят. Я это показал ему и его команде», — отметил боец.

Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку. «Самую большую мотивацию мне дал родной Дагестан и болельщики, которые ждали меня здесь. Эта победа была очень нужна нашему народу, потому что очень много неприятных новостей показывают про наш регион. А ведь нам многого не надо, у нас есть наша религия, трудолюбивый народ. Главное, чтобы мы все были вместе. Мы — дагестанцы. Большое спасибо. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания», — сказал спортсмен.

Напомним, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора за чемпионский пояс UFC прошел в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Дагестанец одержал уверенную победу, заставив противника сдаться, однако после боя покинул октагон и напал на товарища ирландского спортсмена. Развязалась массовая драка с участием полиции, после которой арестовали трех членов команды Нурмагомедова, в том числе его менеджера.

Дагестанского бойца признали победителем, но пояс не вручили. Позже отец Хабиба пообещал наказать его суровее, чем UFC.