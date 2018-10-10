Мамаева и Кокорина в суде будет защищать адвокат члена банды Цапка
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые стали фигурантами дела о побоях, в суде будет защищать Умалат Сайгитов — адвокат члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза
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Вячеслав Цеповяз и Сергей Цапок были совладельцами нескольких предприятий в Краснодарском крае. В банде Цапка Цеповяз носил кличку Злодей. Он стал фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской и проходил подозреваемым по статьям о покушении на убийство, угоне машины, хищении оружия и краже.
В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цеповяза к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Во время судебного процесса адвокат Цеповяза Умалат Сайгитов подавал ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на то, что тот предвзято относится к рассмотрению дела. Кроме того, Сайгитов, подавал жалобу на то, что люди в масках, которые находились в зале суда, создают негативную обстановку.
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Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела о нанесении побоев чиновнику Минпромторга и водителю ведущей Первого канала. Расследованием занялось главное следственное управление УМВД Москвы. 9 октября футболистам нужно было прийти на допрос, однако они не явились.
10 октября представитель спортсменов рассказал, что они собираются выступить с официальным заявлением. Позже адвокат Умалат Сайгитов заявил, что Мамаев и Кокорин — «нормальные ребята с нормальным воспитанием», они раскаиваются и собираются извиниться.
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