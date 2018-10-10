Мамаева и Кокорина в суде будет защищать адвокат члена банды Цапка

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые стали фигурантами дела о побоях, в суде будет защищать Умалат Сайгитов — адвокат члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза

Вячеслав Цеповяз и Сергей Цапок были совладельцами нескольких предприятий в Краснодарском крае. В банде Цапка Цеповяз носил кличку Злодей. Он стал фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской и проходил подозреваемым по статьям о покушении на убийство, угоне машины, хищении оружия и краже.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цеповяза к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Во время судебного процесса адвокат Цеповяза Умалат Сайгитов подавал ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на то, что тот предвзято относится к рассмотрению дела. Кроме того, Сайгитов, подавал жалобу на то, что люди в масках, которые находились в зале суда, создают негативную обстановку.