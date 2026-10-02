Реализм, психологизм и паранойя. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Романа Полански
В Краснодаре 7 октября обсудят творчество польско-французского кинорежиссера и его размышления о природе зла (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 7 октября лекцию «Роман Полански: мрачный реализм, психологизм и паранойя». На встрече участники разберутся, зачем режиссер так часто использует закрытые пространства и нелинейное повествование, а также как он создает психологическое напряжение, чтобы влиять на зрителя.
Фильмы Романа Полански — это путешествие по лабиринтам тревоги, где реальность и воображение меняются местами. Он любит помещать своих героев в замкнутые пространства — квартиру, яхту, заснеженный замок Его персонажи часто оказываются беспомощными перед лицом необъяснимой угрозы.
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Среди наиболее известных работ — «Ребенок Розмари», «Отвращение», «Жилец», «Призрак», «Китайский квартал», «Макбет» и «Пианист». Последняя картина принесла Полански «Оскар» за режиссуру.
Лекция пройдет 7 октября в кофейне Booker. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают новый «Обитель зла» под названием «Лампа».