Реализм, психологизм и паранойя. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Романа Полански

В Краснодаре 7 октября обсудят творчество польско-французского кинорежиссера и его размышления о природе зла (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 7 октября лекцию «Роман Полански: мрачный реализм, психологизм и паранойя». На встрече участники разберутся, зачем режиссер так часто использует закрытые пространства и нелинейное повествование, а также как он создает психологическое напряжение, чтобы влиять на зрителя.

Фильмы Романа Полански — это путешествие по лабиринтам тревоги, где реальность и воображение меняются местами. Он любит помещать своих героев в замкнутые пространства — квартиру, яхту, заснеженный замок Его персонажи часто оказываются беспомощными перед лицом необъяснимой угрозы.