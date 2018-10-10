Расследование дел о драках с Кокориным и Мамаевым передали в главное следственное управление УМВД Москвы

Краснодарский край, Вся Россия

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В московской полиции сообщили, что расследованием двух дел о драках, участниками которых могли быть футболисты, передали в главное следственное управление ГУ МВД по Москве

Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев двум гражданам на улицах 2-й Брестской и Большой Никитской передали из ОВД Пресненского района. Следователи главного следственного управления уже приступили к расследованию.

В пресс-службе московской полиции подчеркнули, что расследование под контролем руководства столичной полиции, сообщает ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября в Москве Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе, где пострадали глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. На следующий день стало известно, что футболисты причастны к еще одной драке — якобы они избили водителя телеведущей Первого канала. Обе потасовки попали на видео.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее — первые захотели разорвать контракт с Мамаевым, вторые не стали говорить о наказании для Кокорина, но обещали, что оно последует.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если футболисты окажутся причастными к преступлениям, они больше не смогут выступать в сборной России.

Павел Мамаев Полиция ФК «Зенит» ФК «Краснодар»
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Расследование дел о драках с Кокориным и Мамаевым передали в главное следственное управление УМВД Москвы
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