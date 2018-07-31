В Новороссийском порту сообщили о снятии ареста со счетов по делу братьев Магомедовых

В Новороссийском морском торговом порту (НМТП) 31 июля сообщили, что суд снял арест с банковских счетов и активов предприятия

«В ряде СМИ З0 июля опубликовали информацию об обеспечительном аресте, наложенном на активы и банковские счета порта в рамках расследования уголовного дела в отношении Зиявутдина и Магомеда Магомедовых. В связи с этим НМТП сообщает, что наложенный арест на счета и имущество предприятия и его дочерних компаний сняли в июне», — говорится в сообщении пресс-службы НМТП.

Как сообщали Юга.ру, ранее суд арестовывал счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта по уголовному делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Позже НМТП в своем отчете сообщил, что наложенный на счета и имущество предприятия арест снят. Однако в Московском городском суде 30 июля прошли слушания жалоб на аресты, которые были наложены на активы и банковские счета 24 компаний, в том числе и НМТП.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.

В отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержалив Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовыхпод арест. В мае им предъявили обвинение.

В июне суд арестовал четыре машины и две квартиры братьев Магомедовых, а также акции группы «Сумма».

В связи с уголовным делом в отношении братьев Магомедовых «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в порту Новороссийска.