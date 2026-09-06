В геленджикском поселке Голубая Бухта загорелся лес

Краснодарский край

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  • Пожар возле поселка Голубая Бухта, 6 сентября 2026 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», T.me/krd_klpc
    Пожар возле поселка Голубая Бухта, 6 сентября 2026 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», T.me/krd_klpc

Днем 6 сентября начался лесной пожар в поселке Голубая Бухта, входящем в состав курорта Геленджик

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Около 14:00 6 сентября Краснодарский краевой лесопожарный центр опубликовал сообщение о задымлении в лесу возле поселка Голубая Бухта, который расположен неподалеку от Джубги и входит в состав города-курорта Геленджик.

Прибыв на место, спецбригады обнаружили лесной пожар и приступили к тушению Площадь возгорания на данный момент уточняется.

«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание средств для [его] скорейшей локализации», — говорится в сообщении.

Ранее Юга.ру писали о том, что 30-31 августа крупный пожар произошел в плавнях возле Анапы.

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