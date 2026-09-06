Звезда турецкого кино Бурак Озчивит выступит в Адыгее

Звезда турецкого кинематографа Бурак Озчивит опубликовал в своих соцсетях объявление о том, что выступит в Майкопе 17 октября. Концерт пройдет во дворце спорта АГУ. Программа называется «Музыка турецких сериалов».

Информацию о том, что мероприятие состоится, сайту «Советская Адыгея» подтвердили в Концертном объединении Республики Адыгея (КОРА).

«Да, это так, наш симфонический оркестр будет сопровождать выступление Бурака Озчивита в Майкопе. В программу мы, конечно, включим больше произведений из сериалов, в которых снимался актер», — рассказал изданию Бислан Нагоев, художественный руководитель КОРА .

Бурак Озчивит получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Основание: Осман» и фильме «Елки 11». В 2003 году его признали самой красивой фотомоделью Турции, а в 2012-м международная редакция журнала GQ присудила актеру титул «Мужчина года».

Подробности концерта выясняйте у организаторов.