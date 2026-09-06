Этап многодневной велогонки перенесли из Лабинска в Адыгею из соображений безопасности
Намеченный на 8 сентября этап велогонки «Дружба народов Кавказа» перенесли из Лабинска в станицу Кужорская «в связи с угрозой опасности на территории Краснодарского края»
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Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) приняла решение изменить место проведения второго этапа шоссейной многодневной велогонки «Дружба народов Кавказа» — об этом представители ФВСР сообщили корреспонденту ТАСС.
«В связи с угрозой опасности на территории Краснодарского края второй этап велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" переносится на территорию Республики Адыгея, станица Кужорская», цитирует ТАСС своих собеседников в ФВСР.
Изначально этот этап был запланирован, как массовый старт по маршруту протяженностью 138,7 км из Лабинска в поселок Петровское. Теперь это будет гонка с раздельным стартом по окрестностям Кужорской.
«Дружба народов Кавказа» — одна из старейших шоссейных многодневных велогонок страны. В этом году она будет проводиться в 34-й раз. Запланировано семь этапов, старт намечен на 7 сентября в Майкопе, финиш — на 14 сентября в Грозном. Тренеры сборной России рассматривают гонку, как важный этап подготовки к чемпионату мира в Монреале и чемпионату Европы в Словении.
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