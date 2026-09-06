Азовское море за 19 лет стало на 60% более соленым

Азовское море практически сравнялось с Черным по солености — об этом корреспонденту ТАСС рассказали в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

Недавние измерения показали, что средняя соленость Азовского моря достигла 16 промилле (грамм соли на литр воды). По этому показателю водоем практически сравнялся с Черным морем, соленость которого составляет 18-19 промилле.

«В настоящее время Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений. С 2007 по 2026 год средняя соленость Азовского моря выросла с 10-11 до 16 промилле. Таким образом, уровень соли в Азовском море, которое исторически считается одним из самых пресных в мире, вырос на 60% за последние 19 лет», — цитирует ТАСС сообщение ученых.