Азовское море за 19 лет стало на 60% более соленым
Соленость Азовского моря достигла очередного максимума за всю историю наблюдений
Азовское море практически сравнялось с Черным по солености — об этом корреспонденту ТАСС рассказали в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН).
Недавние измерения показали, что средняя соленость Азовского моря достигла 16 промилле (грамм соли на литр воды). По этому показателю водоем практически сравнялся с Черным морем, соленость которого составляет 18-19 промилле.
«В настоящее время Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений. С 2007 по 2026 год средняя соленость Азовского моря выросла с 10-11 до 16 промилле. Таким образом, уровень соли в Азовском море, которое исторически считается одним из самых пресных в мире, вырос на 60% за последние 19 лет», — цитирует ТАСС сообщение ученых.
Одна из главных проблем, связанных с повышением солености, — изменение фауны, населяющей Азовское море. Долгие годы оно считалось одним из самых продуктивных в мире: здесь добывали осетровых рыб, леща, сазана, тарань. Теперь же основную массу улова составляют хамса и бычки.
Ученые связывают рост количества соли в воде с уменьшением пресноводных стоков, прежде всего, из реки Дон, в бассейне которой в последние годы стало выпадать меньше осадков.
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