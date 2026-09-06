Азовское море за 19 лет стало на 60% более соленым

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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  • Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Соленость Азовского моря достигла очередного максимума за всю историю наблюдений

Азовское море практически сравнялось с Черным по солености — об этом корреспонденту ТАСС рассказали в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН).

Недавние измерения показали, что средняя соленость Азовского моря достигла 16 промилле (грамм соли на литр воды). По этому показателю водоем практически сравнялся с Черным морем, соленость которого составляет 18-19 промилле.

«В настоящее время Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений. С 2007 по 2026 год средняя соленость Азовского моря выросла с 10-11 до 16 промилле. Таким образом, уровень соли в Азовском море, которое исторически считается одним из самых пресных в мире, вырос на 60% за последние 19 лет», — цитирует ТАСС сообщение ученых.

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Одна из главных проблем, связанных с повышением солености, — изменение фауны, населяющей Азовское море. Долгие годы оно считалось одним из самых продуктивных в мире: здесь добывали осетровых рыб, леща, сазана, тарань. Теперь же основную массу улова составляют хамса и бычки.

Ученые связывают рост количества соли в воде с уменьшением пресноводных стоков, прежде всего, из реки Дон, в бассейне которой в последние годы стало выпадать меньше осадков.

Как писали Юга.ру, в июле Таганрогский залив признали одной из наиболее загрязненных авкаторий мира. Это стало следствием разливов нефти из-за атак БПЛА.

Азовское море Водоемы Открытия ученых Рыболовство Экология

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