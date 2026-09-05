Боуи, Армани и чемпионат по овсянке: в Краснодаре пройдет фестиваль документального кино 

С 10 по 20 сентября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026 (18+)

Beat Film Festival анонсировал на 10—20 сентября фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026. Он пройдет в 18 городах России, в том числе и в Краснодаре.

Зрители увидят картины о спорте, музыке, моде, искусстве и выдающихся личностях. Программа фестиваля разделена на два блока: «Международная программа» и Best of Beat.

В «Международной программе» покажут российские премьеры европейских и американских фестивалей. В краснодарских кинотеатрах можно будет посмотреть картины: