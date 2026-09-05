Боуи, Армани и чемпионат по овсянке: в Краснодаре пройдет фестиваль документального кино
С 10 по 20 сентября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026 (18+)
Beat Film Festival анонсировал на 10—20 сентября фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026. Он пройдет в 18 городах России, в том числе и в Краснодаре.
Зрители увидят картины о спорте, музыке, моде, искусстве и выдающихся личностях. Программа фестиваля разделена на два блока: «Международная программа» и Best of Beat.
В «Международной программе» покажут российские премьеры европейских и американских фестивалей. В краснодарских кинотеатрах можно будет посмотреть картины:
- «Боуи: последняя глава» — о музыканте Дэвиде Боуи, его карьере, провалах и достижениях.
- «Овсянка для чемпионов» — о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, который ежегодно проводится в деревне Каррбридж в Шотландии.
- «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» — об известном модельере Джорджо Армани и его влиянии.
В блоке Best of Beat представят самые популярные фильмы фестиваля за последние годы:
- «Бег — это свобода» — картина с иконами бегового движения в главных ролях о том, как этот вид спорта обрел популярность и стал символом силы духа.
- «Я — Мартин Парр» — о британском фотографе, фотожурналисте и члене фотоагентства Magnum.
- «Время брутализма» — о памятниках брутализма в македонском городе Скопье, где в 1963 году произошло землетрясение.
Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. Показы пройдут в кинотеатрах «Формула кино OZ» и «Каро 8». Расписание сеансов и стоимость билетов можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, 11 и 12 сентября в парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет.